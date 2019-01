Nyheter

Då er E 39/Rv 15 i Skredestranda mellom Nordfjordeid og Kjøs vere open for fri ferdsel klokka 10.40 tysdag morgon. Det opplyser Statens vegvesen.

Det var måndag ettermiddag at det gjekk eit jordras som førte til at vegen vart stengd aust for Nordfjordeid. Vegen vart ikkje opna igjen då i fare for nye ras.

Ingen personar vart skadde.

Men no er altså vegen rydda og open for fri ferdsel.