Dømt for vald og truslar mot betent

Hendinga mannen frå ytre Nordfjord er dømd for skjedde ei vinternatt i 2016 i samband med at politiet framstilte han for lege. Då kom mannen med truslar mot politibetjenten.

Den tiltalte mannen i 60-åra har erkjent straffskuld for dette forholdet i tingretten, og vart i 2017 pålagt ei bot på 8.000 kroner for dette.

Nordfjordingen er i tingretten dømt til 21 dagar i fengsel. Fullbyrding av straffa blir utsett med ei prøvetid på to år. Dommen er etterskotsstraff i forhold til bota han fekk i 2017.

Mannen er også dømt til å betale 3.290 koner i skadeerstatning til Vest politidistrikt.