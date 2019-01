Prioriterer turistløype og snøproduksjon

Nyheter

Eid kommune har motteke 30 søknader til spelemidlar til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for søknadsrunden 2018 med tildeling i 2019.

Frist for innsending av prioriterte søknader til Sogn og Fjordane fylkeskommune er sett til 15. januar 2019.

Fylkeskulturutvalet gjer endeleg vedtak i saka i mai månad, når rammetilskotet til fylkeskommunen ligg føre.

Rådmannen i Eid føreslår følgande prioritering av ordinære anlegg:

1. Turistløype – Harpefossen Skisenter AS

2. Snøproduksjon Turistløypa – Harpefossen Skisenter AS

3. Klubblokaler Stigedalshytta – Fellesanlegget Tua

4. Skiovergang Tua –Fellesanlegget Tua

5. Smørebod/varmestove – Fellesanlegget Tua

6. Rehabilitering fjellheis «H» - Harpefossen Skisenter AS

7. Fleirbrukshall Nordfjordeid Skule–Eid kommune (2.mill)

8. Renovering skytebane Tua. Eidsbygda Skyttarlag

9. Rehabilitering leirduebane stigedalen–Eid Jeger- og Fiskarlag 10. Ridesti Hogaåsen og lysanlegg – Eid kommune

11. Klubbhus/møterom (kjøkken foaje) – Eid kommune

12. Klubbhus/møterom/lager Stokkenes Golfpark – Stokkenes SA

13. Snøproduksjon Familiebakken – Harpefossen Skisenter AS

14. Toalett Sagaparken – Eid kommune

15. Rehabilitering av trase Stigedalen lysløype

16. Rehabilitering av undervarmeanlegg Eid idrettspark

Prioritering av nærmiljøanlegg:

1. Sandvolleyballbane Sagaparken/Nordøyrane (54734)

2. Rehabilitering Tarzanløypa Haugen Skule, Eid kommune

3. Rehabilitering av ballbinge Stårheim skule, Eid kommune

4. Klatreløype med globe og lysanlegg, Stårheimsparken, Stårheim IL

5. Etablering av trasè Løkja, Haugen og Dalen bygdeutviklingslag

6. Multifunksjonell ballbinge med klatrevegg, Stårheimsparken, Stårheim IL

7. Aktivitetsløype med hump, Stårheimsparken, Stårheim IL

8. Løpebane med lengdegrop, Stårheimsparken, Stårheim IL

9. Kanonballbane, Stårheimsparken, Stårheim IL

10. Padelbane ved Eid vidaregåande skule, Sogn og Fjordane fylkeskommune

11. Etablering av ballbane Kjølsdalen bustdafelt, Eid kommune

12. Etablering av fleiraktivitetsområdet Kjølsdalen bustadfelt, Eid kommune

13. Etablering av ballbinge/ballbane Torvik bustadfelt, Eid kommune

14. Etablering av aktivitetsløype Torvik bustadfelt, Eid kommune