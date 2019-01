Heile bygda tok farvel med Marit og Anne Elise

Nyheter

Marit Røed Sundal (57) og Anne Elise Sæthre (63) blei gravlagde i dag etter ein felles seremoni i Kjølsdalen kyrkje. Etter gudstenesta var det minnesamling for dei to.

Fjordenes Tidende var ikkje til stades under gravferda, men har fått løyve frå prost Rolf Schanke Eikum, som forretta under gravferda, å gjengi innhaldet i talen han heldt. Prosten fokuserte på det tilfeldige og meiningslause i slike tragiske hendingar, og korleis ein kan prøve å forklare dette som har skjedd for seg sjølve.

– Og så kan vi kome med våre spørsmål. Og vi finn ikkje alltid svar. Det eg kan seie er at det er ingen dekning i Bibelen for at vi som kristne er garanterte og vaksinerte mot motgang, ulukker, sjukdom og død. Vi er underlagt dei same lover. Vi er ikkje marionetter, trådukker, som Gud sit og dreg trådane i og på den måten styrer vår gang. Men vi har bibelsk dekning for å seie at Gud vil vere med midt i det vonde som skjer. Jula fortel oss at Gud kjem heilt nær i Jesus Kristus, som Verdens lys, det lys som kan lyse opp i mørkret og gje håp – også i dødskuggelandet! For Lyset er sterkare enn mørkret! sa prosten til forsamlinga.