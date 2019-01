Nyheter

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende 8. januar 2019.

– Spennande at Vågsøy kan bli verdsleiande i vidareutvikling av oppdrett på land

Det skjer mykje spennande i næringslivet i regionen. Blant anna så er planane om eit landbasert anlegg for laks og aure på det nye industriområdet i Barstadvika i Vågsøy kome mange steg nærare ei realisering. I desember fekk selskapet Onshore Farming Solutions (OFS) Måløy AS løyve frå fylkeskommunen til å produsere 15.000 tonn matfisk i det planlagde anlegget.

Eit slikt løyve var heilt avgjerande for at dei som arbeider med prosjektet kan gå vidare med planane. Arve Gravdal frå Vågsøy har jobba med å utvikle landbasert oppdrettsanlegg i fleire tiår og har samarbeidd med aksjonær Ronny Almenning gjennom selskapet Niri AS. Men fram til no har det ikkje vore rammevilkår for å kunne drive dette i Norge. Dei som arbeider med planane i Barstadvika har god tru på at satsinga, som vil koste fleire hundre millionar kroner, vil bli spennande butikk. OFS Måløy vil saman med fagmiljø rundt Måløy Marine Ressurssenter (MMR) og akvakulturlinja til Måløy vidaregåande skule kunne gjere Vågsøy til leiande i verda innan utvikling av landbasert oppdrett, seier dagleg leiar i OFS Norge, Jon Ove Stokke frå Vågsøy.

Initiativtakarane seier dei no verkeleg kan starte arbeidet med etablering og bygging av første trinn i prosjektet. Planen er å opne anlegget i haust, og på sikt kan det bli snakk om 50 arbeidsplassar på og rundt anlegget. Det er planar om fleire slike anlegg i fylket, mellom anna i Florø, Bulandet og Bremanger. Dette er absolutt spennande. Fordelen med oppdrett på land er at ein kan ha kontroll på alt inntak av vatn. Det reduserer både behovet for medisinbruk og luseproblematikk. Kontroll med utslepp til sjøen opnar for framtidig bruk av avfallet som ein ressurs.

Dette er spennande og det er berre å ynskje lukke til med satsinga.