Flere kvinner velger fiskeryrket

Nyheter

Ved utgangen av 2018 var det registrert 6.067 fiskefartøy og 11.228 fiskere i Norge. Antall fiskefartøy er redusert med 1,1 prosent, mens antall fiskere i fiskermanntallet er redusert med 0,7 prosent sammenlignet med utgangen av 2017.

Dette viser foreløpige oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratet.

Færre fartøyer

Antall registrerte fiskefartøy er redusert fra 6 .134 ved utgangen av 2017 til 6 067 ved utgangen av 2018. I 2016 og 2017 var det en økning i antall registrerte fiskefartøy, men denne trenden ser ut til å ha snudd i 2018. Det er fortsatt en økning i antall registrert fiskefartøy i størrelsesgruppen 10 til 11 meter, mens størrelsesgruppen under 10 meter har en nedgang i antall registrerte fiskefartøy med 76. Innenfor størrelsesgruppene 15-21 meter og 21-28 meter er antall fartøy redusert med henholdsvis 7 og 6 prosent, mens det for de øvrige gruppene er relativt stabilt.

Flere med fiske som hovedyrke

Fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er økt fra 9 473 i 2017 til 9 542 fiskere i 2018 (+0,7 prosent), mens antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert med 8,1 prosent fra 1 834 i 2017 til 1 686 i 2018.

Det var registrert 324 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2018. Ved utgangen av 2017 var det registrert 311 kvinner med fiske som hovedyrke.

Informasjon om alderssammensetningen på registrerte fiskere som har fiske som hovedyrke er relativt stabil fra år til år, men over tid har det vært en økning i andelen eldre fiskere, mens tendensen har vært motsatt for yngre fiskere. Tall for 2018 viser at 20 prosent av registrerte fiskere er under 30 år og 21 prosent er 60 år og eldre.