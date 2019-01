– Jeg kommuniserer på alle mulige språk jeg ikke forstår for tiden

Nyheter

Navn: Tor Magne Gangsøy

Alder: 45

Adresse: Deknepollen

Sivilstatus: samboer

Yrke: innkjøper

Hobby: Ytre Nordfjord Turlag og generelt bruk av naturen

Aktuell med: leder i YNT som drifter Kråkenes fyr der det skal være minikonsert med Hilde Selvikvåg 16. mars.

– Er det det første større arrangementet som vil skje på Kråkenes fyr etter at YNT overtok som leietakere?

– Ja, dette er det første som skjer utenom at vi legger opp til å åpne utleiedelen av fyret 1. mars.

– Hvordan fikk dere ideen til konsert?

– Det kom egentlig via at Hilde Selvikvåg tok kontakt med oss. Hun har en bestemor fra Måløy og hadde lyst å komme hit igjen. Hun var her som liten jente. Vi er veldig beæret over å ha fått den muligheten til å ha en konsert med en kjent artist som har vært en del i mediene.

Ser fram til å opne fyret for publikum Tor Magne Gangsøy og YNT skal nytte tida fram mot 2019 til å rigge til for den store pågangen han trur vil komme når Kråkenes fyr no kjem under Den Norske Turistforening sin raude T.

– Dere har jo også hatt konsert på Skongenes fyr, er det fyrkonserter noe dere vil gjøre mer av?

– Ja, og også der var det artisten som tok initiativ. Så det forteller kanskje litt om hvor mye fyr og kysten betyr for folk. Konsert på fyr er veldig væravhengig, og på Kråkenes er det nok maks plass til 30–35 stykker. Så det blir det man får kalle en intimkonsert.

– Har det vært mye interesse etter at det ble kjent at YNT overtok Kråkenes fyr?

– Ja, veldig mye. Det gikk en reprise av et hurtigruteprogram på tysk TV som førte til mye interesse fra Tyskland. Og vi har kanskje allerede rundt 20 overnattinger booket fra norske gjester som vil komme og overnatte.

– Dere har jo da også overtatt vedlikeholdsansvaret for fyret. Hva er status der?

– Vi har gjort innkjøp i påvente av å få samla sammen til en dugnadshelg eller -dag. Her har Fagmøbler vært svært behjelpelige med gode priser, så vi har kjøpt nye senger, sofaer og vi har kjøpt nye sengeklær. Men vi er ikke kommet skikkelig i gang med selve arbeidet. I hovedfyret skal det males og gjøres noen endringer. Blant annet blir det ny farge på suiten. Og i utleiedelen kommer det flere senger på rommene. Men det viktigste vi jobber med nå er å få på plass et bookingssystem gjennom Den norske turistforeningen.

– Så hvem er det som fungerer som bookingsystem nå?

– Det er meg! Jeg kommuniserer på alle mulige språk jeg ikke forstår for tiden.