Nyheter

Ein mann er i Sogn og Fjordane tingrett dømt til 30 dagars samfunnsstraff for mellom anna ha å tatt gjenstandar som tilhøyrer andre.

Det var hausten 2018 at mannen i 20-åra mellom anna stal fiskeutstyr i ytre Nordfjord. Mannen var også tiltalt for å ha mottatt ein båtmotor, som politiet meiner han må ha forstått var stolen.

Mannen var i tillegg tiltalt for å ha ført småbåt med motor trass i at han var påverka av promille. Tiltalte erkjente straffskuld for alle tiltalepostane.