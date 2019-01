Nyheter

BUA Eid, som driv med gratis utlån av utstyr til friluftsliv og aktivitet, er på 8.-plass, av alle BUA-ordningane, for utlån i 2018.

På Nordfjordeid vart det lånt ut 2.518 einingar i 2018.

– Vi vil takke for eit fantastisk oppstartsår. I juli var vi på 1.-plass over alle utstyrsordningane med flest lån. Det trass i ferieavvikling (...). Gjennom hausten har BUA Eid fleire gongar vore blant topp 10, og på 8.-plass for 2018, skriv BUA på sine Facebook-sider.