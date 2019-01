Blir leiar for nystifta Vestland Unge Venstre

Nyheter

Ole Martini (19) frå Eid skal som første leiar nokosinne få leie Vestland Unge Venstre, som vart stifta på årsmøte 12. januar.

– Eg takkar for tilliten og gler meg til å starte arbeidet med å byggje organisasjonen fram mot valet, seier den nyvalde leiaren i ei pressemelding.

Årsmøtet i Vestland Unge Venstre har også vedtatt to fråsegner, der ein av dei ønskjer å fjerne sukkeravgifta. Ein meiner blant anna at avgifta er dårleg utforma då den omfattar ting som sukkerfri brus, men ikkje kjeks og kaker. Den andre fråsegna ønskjer å greie ut og teste karbonskatt til fordeling (KAF).

Martini legg til at det vil vere naturleg for fylkeslaget å kjempe for fritt skuleval i det nye fylket under valkampen.

– Vi ser at det er viktig for ungdomen å få høve til å utforme sine eigne liv. Fritt skuleval vil derfor bli svært viktig for oss i valkampen, seier Martini.

Trass sin unge alder har Ole Martini allereie hatt relativ lang fartstid i politikken. Martini har blant anna erfaring som tidlegare leiar i Eid ungdomsråd, leiar i ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane og leiar i Eid Unge Venstre. I dag studerer han rettsvitskap ved Universitetet i Bergen.

Det nye styret i Vestland Unge Venstre består ved sidan av leiar Ole Martini frå Eid (19 år), første nestleiar Marius Hellan Hindenes frå Lindås (17), andre nestleiar Dina Bovim frå Flora (16), styremedlemmar Ingemar Stirling Gundersen frå Bergen (18), Elias Slåtten frå Jølster (17), Ole Magnus Njåstad Nynes frå Askøy (20) og Ingebjørg Flyum Bjørlo frå Eid (18).