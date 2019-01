Nyheter

– Det er jo aldri trivelig å havne i bilkø mens snøfokket står utenfor, men kolonnekjøring iverksettes først og fremst av sikkerhetshensyn. Det er begrenset hvor mange som får være med, da det ikke skal være flere personer i en kolonne enn redningsmannskaper har kapasitet til å redde ut, sier Espen Opedal, sjef i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

De skriver videre at det er viktig å ta noen forholdsregler hvis du vet at du kan havne i kø for kolonnekjøring. Ha godt med mat og varme klær liggende i bilen, ha nok drivstoff eller strøm og sørg for at bilen er godt skodd for vinterføre. Brøytemannskapet kan avvise trafikanter de tror kan få problemer.

– Været på fjellet kan gå fra sol til snødrev på få minutter. Blir det kolonnekjøring må man være forberedt på ventetid før man kommer med, det kan ta flere timer i verste fall. Har man aldri opplevd kolonnekjøring før kan det som sjåfør oppleves stressende å kjøre slik for første gang, sier han.

Og viser til at en av de viktigste oppgavene for deg som sjåfør i kolonne er å sørge for å se og bli sett, samt at du følger trafikken i det tempoet brøytebilen setter opp. Det betyr å kjøre med nødblink på og ha kaldluft på frontvinduet for å unngå at snø blir til is og kladder til vindusviskerne.

– Spesielt når det er snøfokk og minusgrader er det viktig å ha kaldluft mot frontruta. Med varmluft kan snø bli til is som igjen kan kladde til både frontruta og vindusviskerne. Å kjøre kolonne i uvær på fjellet vinterstid er slett ikke ufarlig. Skulle det bli stans i kolonnen må du ikke gå ut av bilen.

Det har hendt at folk har blitt påkjørt i kolonnekjøring, sier Opedal.

Det vil alltid være en brøyte- eller ledebil foran og bak kolonnen, og disse er i kontakt med hverandre. Kjører du deg fast, bli sittende i bilen. Brøytemannskapet vet at du er der, er oppfordringen.