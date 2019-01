Fører 18 vitne i saka mot terrortiltalt

Nyheter

Dette melder NRK Sogn og Fjordane.

Rettssaka mot kvinna starta i Oslo tingrett måndag denne veka. Den 31 år gamle kvinna er den første som er tiltalt for terror i Norge. Den somaliske statsborgaren innvandra til Norge i 2013 og kom til Nordfjord i 2015. Frå sommaren 2016 har kvinna delteke i terrororganisasjonen Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL). Det meiner PST.

Kvinne rekruttert til IS då ho budde i Nordfjord Kvinna som er tilalt for medverking til terrror, vart rekruttert i Nordfjord.

Frå bustaden sin har ho delteke i fora på nett som publiserte propaganda for IS og hatt kontakt med fleire personar i Syria, Storbritannia og Sudan.

– Ho er heilt avvisande til tiltalen, og nektar for planar om la seg rekruttere til IS, eller at ho ville til IS-land, har advokat Steingrim Wolland, som forsvarar kvinna, tidlegare uttalt til NRK.