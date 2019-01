– Kinn løfter i lag

Nyheter

Det seier Kristin Maurstad, ordførar i Vågsøy og Ola Teigen, ordførar i Flora i ei pressemelding etter at det blei klart at Nordfjordbadet blir realisert.

Samlet inn 45 mill. på ti dager Næringslivet i Vågsøy stiller opp, og tar ansvar for til sammen 45 millioner kroner til realisering av Nordfjordbadet.

I intensjonsavtalen står det: Bygge ut Måløy og Florø som attraktive, urbane og kulturelle sentra ved å prioritere realisering av gjeldande plan for symjeanlegg, fleirbrukshall med spesialfunksjonar og kulturfasiliterar i Vågsøy og fullskala fotballhall i Florø.

Symjeanlegg og turnhallen i Vågsøy og fotballhall i Flora er fullfinansiert og søknaden om spelemidlar er sendt kulturdepartementet. No er søknadane om tippemidlar sendt. Neste steg er å gå i gong med resterande arbeidet for å realisere prosjekta, heiter det i pressemeldinga.

Næringslivet blar opp basseng-millionar Gruppa som arbeider for å utvikle sentrumsfyllinga i Måløy har bede næringslivet om 45 millionar kroner for å realisere bassengplanane. No markerer fire lokale verksemder startskotet med å garantere for ti prosent av beløpet.

– Saman med idretten og næringslivet har vi saman klart å reise nok kapital til å fullfinansiere prosjekta. Frå kommunane Vågsøy og Flora har interkommunalt samarbeid vore utslagsgjevande for å klare finansieringa. Støtta frå Flora utløyser nær 7 millionar ekstra spelemidlar til symjeanlegg i Måløy medan Fotballhall i Florø får 3 millionar ekstra når Vågsøy kommune støttar fotballen i Flora. Men mest imponerande er løftet som lokalt næringsliv og lokale eldsjeler gir. Både i Vågsøy og Flora har ein mobilisert heile samfunnet og det har vore naudsynt for å få dette til, seier ordførarane.

Dei peikar på at felles for dei tre prosjekta er at dei er viktige for å gjere sentera attraktive, og for å auke tilflytting.

– For mange er gode fritidstilbod viktige for dei som vurderer å busette seg i vår nye kommune.

Maurstad og Teigen meiner at etableringa av Kinn kommune har ført til eit heilt anna samarbeid på kysten, både mellom kommunane og mellom kommune og næringsliv.

– Som ordførarar er vi svært stolte av å få bidra til første steg i realisering av desse viktige prosjekta og vi ser fram til nye viktige prosjekt vi vil realisere for innbyggarane våre, heiter det i pressemeldinga.