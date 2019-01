Vil jobbe for kystvegen, to helsestasjonar og nytt basseng

Nyheter

– Dei største utfordringane våre er knytt til folketal og demografisk utvikling. Derfor er dette hovudfokus for Bremanger Venstre sin politikk. Venstre meiner det trengs solid politisk styring for å snu utviklinga. Vi må ta grep om framtidsutviklinga til bygdene våre og vere ei tydeleg stemme der politikk vert utforma og vedtak fatta, skriv Bremanger Venstre i ei pressemelding.

Framtidsretta reguleringsplanar, samferdsle, infrastruktur og satsing på born og unge er viktige stikkord for auka næringsverksemd, turisme og busetnad. Samstundes skal vi ha gode tilbod for eldre, sjuke og pleietrengande. Dette er innleiinga i Bremanger Venstre sitt program til kommunevalet i haust.

Fokus på Kystvegen

– Vi må gjere alt vi kan for å sikre oppstart på strekninga Svelgen-Indrehus i 2020, slik fylkestingen har bestemt, og jobbe for snarleg realisering av dei neste byggjestega. Brua over ytre Nordfjord vil skape enorme moglegheiter og positive ringverknader for heile regionen. På strekninga sørover frå Svelgen er det ingen tvil om at veg over Terøya er den mest framtidsretta og beste løysinga både for Bremanger og naboane våre i nord og sør, seier Senneset.

Bremanger Venstre vil også starte planarbeid for heving av vegstandarden mellom bygdene og kystvegen.

Miljøvennleg symjeanlegg

I programmet sitt skriv Bremanger Venstre at dei vil greie ut moglegheitene for å byggje eit regionalt, miljøvenleg symjeanlegg med 25 meters lengde og terapibasseng ved Svelgen Oppvekst.

– Ingen stad ligg vel tilhøva betre til rette for dette enn i Svelgen, der det er tilgang på spillvarme frå smelteverket, seier ordførarkandidaten.

Garantist for helsestasjonar

I programmet står det vidare at Bremanger Venstre garanterer at det også i framtida skal vere to helsesenter i kommunen, eitt i Svelgen og eitt på Hauge.

– Begge skal ha eit fullverdig tilbod til innbyggjarane. Vi tok kampen om helsestasjonen på Hauge, og vi er ikkje redde for å ta ein kamp til, om nokon skulle finne på å ville rasere dette tilbodet, seier Svein Olav Senneset.

Slepp til ungdomen

Blant fleire nye namn på lista finn vi ungdomskandidatane Torine Bortne og Henrik Holmøy. Begge fyller 18 år i løpet av 2019 og går på vidaregåande skule på Sandane, der dei i fjor vår var med på skipinga av Gloppen Unge Venstre.

– Vi er veldig glade for å ha fått med to tenåringar på lista vår. Vi håpar Torine og Henrik kan hjelpe oss med å sanke mange stemmer frå unge veljarar, seier Senneset.

Lista til Bremanger Venstre inneheld 29 namn.

– Vi har jobba for å setje saman ei liste med god geografisk og kjønnsmessig balanse, og det har vi fått til. På lista finn vi 16 kandidatar frå indre og 13 frå ytre del av kommunen, og kvinneandelen er på 45 prosent.

Bremanger Venstre opplever sterk auke i medlemstalet og avvikla nyleg sitt årsmøte med rekordstort frammøte.

Listekandidatar Bremanger Venstre kommuneval 2019:

1. Svein Olav Senneset, (1970), Bremanger

2. Irene Storøy, (1980), Rugsund

3. Bjørgulf Myklebust, (1971), Svelgen

4. Jeanette Kristiansen Grotle, (1978), Bremanger

5. Rakel Rise Hallset, (1981), Svelgen

6. Øyvind Nesje, (1983), Bremanger

7. Janne Kjærstad, (1980), Bremanger

8. Åsmund Bortne, (1973), Rugsund

9. Connie Vedvik Lekven, (1970), Svelgen

10. Jon Magne Sande, (1983), Botnane

11. Oddvar Hauge, (1964), Bremanger

12. Svein Leirgulen, (1972), Rugsund

13. Mohammed Sangare, (1976), Kjelkenes

14. Willy Svarstad, (1959), Bremanger

15. Hilde Klungreseth, (1974), Bremanger

16. Bjørg Kleiven, (1979), Botnane

17. Torine Bortne, (2001), Rugsund

18. Henrik Holmøy, (2001), Rugsund

19. Roger Nyborg, (1979), Bremanger

20. Anita Bortne, (1978), Rugsund

21. Gro Anita Mandelid Rønning, (1968), Kalvåg

22. Svein Arne Torvanger, (1988), Bremanger

23. Øystein Kolseth, (1967), Rugsund

24. Jacqueline Maria Josephina Mannart, (1965), Botnane

25. Magni Eldrid Lothe, (1940), Svelgen

26. Sigrid Solheim, (1940), Kjelkenes

27. Ole Nigardsøy, (1968), Bremanger

28. Roger Olav Igland, (1963), Bremanger

29. Svein Olav Igland, (1957), Kalvåg