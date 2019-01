Skal ha blitt kalla «psykopat» av Skei Grande

Nyheter

I ei sak publisert fredag kveld skriv VG.no at dei har fleire kjelder som hevdar at Venstre-leiar Trine Skei Grande ved fleire høve har omtala Eid-ordførar Alfred Bjørlo som ein psykopat.

Vidare skriv dei at omtalen av Bjørlo skal ha blitt repetert over lengre tid frå Grande, som skal ha vore frustrert over at Bjørlo stadig kontakta stortingsgruppa og partileiinga med innspel til politiske beslutningar, utspel og bevilgningar.

Trine Skei Grande og dei som uttalar seg på vegner av ho, vil ikkje overfor VG avvise at desse orda har kome frå partileiarens munn.

Bjørlo sjølv kjenner ikkje til utspela og seier dette til VG:

– Dette er heilt ukjent for meg. Eg kan aldri tenke meg at Trine Skei Grande har sagt noko slikt. Eg har eit godt forhold til Trine, og så er det av og til at vi har hatt distriktspolitiske diskusjonar der vi har diskutert og kanskje ikkje alltid har vore helt einige. Men eg har aldri opplevd at ho har sagt noko slikt.