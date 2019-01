Trur ikkje på ryktene om partileiaren sin «psykopat»-kommentar

Nyheter

Fredag kveld publiserte vg.no ei sak der anonymiserte kjelder hevdar at Venstre-leiar Trine Skei Grande ved fleire høve har omtala Eid-ordførar Alfred Bjørlo som ein psykopat.

– Dette er heilt ukjent for meg. Eg kan aldri tenke meg at Trine Skei Grande har sagt noko slikt, seier Bjørlo sjølv til VG.

På si eiga Facebook-side utdjupar han tankane han har rundt oppslaget i VG, og skriv at framstillinga av Skei Grande er ut over alle støvleskaft, uansett kva ein måtte meine om Trine både politisk og som leiar av Venstre.

– Eg har kjent Trine i snart 30 år, og ho er rett og slett ikkje slik det blir framstilt her, skriv han.

Bjørlo legg til at Skei Grande har temperament, og at det kan gå ei "kule varmt", men understrekar at han meiner ho er eit tvers gjennom skikkeleg menneske som står opp for folk, og er klok og reflektert.

Han seier og at ho er tilgjengeleg og mulig å snakke med nær 24 timar i døgnet, sju dagar i veka.

– Seinast dei siste vekene har Trine stått på som ein løve for å få viktige distriktspolitiske gjennomslag i saker eg har vore særskilt engasjert i. Det hadde ho neppe gjort dersom det var sant at ho meiner eg er ein håplaus psykopat som berre prøver å øydelegge for partiet, oppsummerer Bjørlo.