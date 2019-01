Ber om tips til korleis «Nord- og Sør-Kinn» kan bli betre kjent

Nyheter

Gruppa sender ut invitasjon til frivillige lag og organisasjonar, ungdommens bystyre i Flora, ungdomsrådet i Vågsøy, eldreråda, alle innbyggarar i nye Kinn kommune og kulturtenestene i Flora og Vågsøy kommunar om å kome med sine idear til møteplassar og kontaktpunkt.

– Har du/de gode idear til korleis innbyggarane i Flora og Vågsøy kan bli betre kjende med kvarandre? Vi vil skape positive møteplassar på vegen mot den nye kommunen gjennom 2019, og tar imot små og store idear med stor takk! spør Jacob Nødseth, som er leiar i gruppa.

Arbeidsgruppa for felles identitet, kultur og symbol er oppretta av fellesnemnda og skal kome med forslag til aktivitetar og arrangement som kan styrke opp under fellesskapet i den nye kommunen. Gruppa har eit visst budsjett til å gjennomføre slike aktiviteterar, men kostnader over 100.000 kroner samla må leggast fram for fellesnemnda til godkjenning.

– Vi vurderer gode idear fortløpande, men sender du forslag til oss innan 31. januar set vi stor pris på det, avsluttar Nødseth.