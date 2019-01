Meiner kommunen sin kuttplan bryt med Hovedavtalen

Nyheter

– Del B § 1-4-1 seier at «arbeidsgjevar pliktar å informere, drøfte og ta dei tillitsvalde med på råd når det gjeld rasjonalisering/ driftsinnskrenking som kan få sysselsettingsmessige konsekvensar», skriv Rønhovde og leiar Toril H. Granheim i forbundet i eit brev til Vågsøy kommune 22. januar.

Dei to tillitsvalde las om kuttplanane i Fjordenes Tidende, og var ikkje kjende med at reduserte vakter og nedtrapping av assistenbruk var verkemidlene som skulle takast i bruk for å klare kutta.

– Som tillitsvalde i Vågsøy skal vi involverast. Her har arbeidsgjevar einsidig lagt plan for kutt som vil gå utover mange av Fagforbundet sine medlemmar både i helse og oppvekst. Dette er særs graverande, i tillegg blir det presentert i dagens avis utan at vi har fått noko informasjon på førehand, skriv dei.

Dei opplyser også at dei i forkant hadde informert kommuneleiinga om at dei ville vere med i prosessane.

– Rett etter budsjettvedtaket i desember kontakta vi rådmann med ønske om involvering i budsjettarbeidet. Vi fikk ikkje vere med på møtet med leiinga, men fikk beskjed om at vi skulle kallast inn til eige møte. Dette er ikkje gjort.

Dei er no svært bekymra for korleis dei tilsette både innan oppvekst og i helsevesenet skal få det i arbeidskvardagen sin.

Skal kutte i budsjettet for omsorgssenter ved å korte ned vakter For å bidra til å møte kuttene på 7,7 millioner på drift i Vågsøy i 2019, er et av tiltakene kortere vakter for de ufaglærte ved Kulatoppen omsorgssenter. Kommunalsjef Jeanette Jensen er positiv, selv om hun ikke legger skjul på at kuttene vil merkes.

– Ein assistent i kommunen har oftast deltidsstilling, låg lønn og ein krevjande arbeidskvardag. Mange er ringevikarar og må titt og ofte stille opp når arbeidsgjevar treng dei. Ved å kutte i lengda på vaktene, vil dette gjere at dei gjerne må jobbe fleire dagar og på den måten vert mindre fleksible til å spe på lønna med vikarvakter og anna arbeid. Her vel ein å råke dei som har minst både i stilling og lønn. I tillegg er dei ein viktig ressurs for å få kvardagen til å gå rundt. Dei er nærmast brukarane og er deira viktigaste bidragsytarar for dagens normale gjeremål. Dette vil gå ut over alle brukarar og tilsette, og gi ein meir krevjande kvardag for fagpersonane som står igjen.

Dei er også opprørte over prosessen:

– Som tillitsvalde blir vi veldig fortvila og lei over måten dette er gjort på. Kva informasjon er gitt ute på arbeidsplassane? Får dei tilsette denne beskjeden gjennom lokalavisa som ein kva for helst slags annan innbyggjar i kommunen? Informasjon er heilt gratis og burde kunne vore gitt til dei tilsette som vert råka i forkant. Såpass skuldar ein dei som står på og jobbar på golvet, avsluttar Rønhovde og Granheim.

Fjordenes Tidende avventar svar frå rådmann Knut Ove Leite på korleis kommunen vil behandle dette innspelet frå dei tillitsvalde.