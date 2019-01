Redda ut 25 dyr etter fjøskollaps

Nyheter

– Situasjonen er stabil, og dei reknar med at det skal gå greitt å få dyra ut. Det er ein dyretransport på veg som skal ta seg av dyra når dei kjem ut, seier Per Algrøy, operasjonsleiar i politiet til NRK Sogn og Fjordane.

Det skal ifølgje brannvesenet vere snakk om totalt 25 storfe, 23 vaksne dyr og to kalvar, som dei greidde å redde uskadd ut av fjøsen.

– Det har vore menneske inne for å redde ut dyra, og det er ikkje folk i huset som er skadd, opplyser Dan-Inge Gjestdal, vaktleiar ved alarmsentralen til Fjordenes Tidende.

Brannvesen og politi fekk melding om kollapsen rundt klokka 15.30, og Gjestdal opplyser om at den akutte fasen no er over.

I tillegg til brannvesen og politi, er det også veterinær, kranfirma og dyretransport på plass på staden.