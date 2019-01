Nyheter

Dette leserinnlegget er skrevet av Hege Sætren.

«Fremtidig helsepersonell i Vågsøy»

Politikerne la nylig frem et forslag om å kutte ned lengden på vaktene til de ufaglærte ved Kulatoppen omsorgssenter, som et bidrag til innsparingen i kommunen.

Dette er et forslag som skapte flere reaksjoner blant innbyggerne, deriblant hos meg. Jeg ble rett og slett litt lei meg, men mest av alt frustrert.

For snart ett år siden fullførte jeg et videregående løp der jeg gikk ut med fagbrev som helsefagarbeider. En yrkestittel jeg er stolt over. I løpet av de fire utdanningsårene hadde jeg praksis i ulike deler av helsesektoren i kommunen. Jeg føler derfor at jeg har fått opplevd og erfart noe av hvordan det er å jobbe på de ulike stedene. Jeg har møtt ansatte som virkelig brenner for jobben sin, og som virkelig ønsker å gjøre det beste for brukerne og pasientene sine. Jeg har møtt ansatte som virkelig strekker seg langt for å kunne gjøre en så god jobb så mulig. De har strukket seg mye lengre enn det noen kan forvente.

Min plan var lenge å utdanne meg til sykepleier. Jeg ville flytte bort og utdanne meg, få litt erfaring, for så å flytte hjem igjen til Vågsøy kommune.

Etter å ha jobbet innen den kommunale helsesektoren i fire år, ble de planene fort endret. Jeg valgte i stedet en litt annen retning, og tar i dag en Bachelor i Paramedic i Tromsø. Likevel er det ikke utenkelig at jeg etterhvert også tar en utdanning som sykepleier. Da ønsker jeg å kunne ha muligheten til å etterhvert kunne jobbe i kommunen i Vågsøy.

Men slik det er i dag, så er det ikke noe jeg klarer å se for meg. Jeg ønsker ikke å gå inn i en jobb der arbeidsbelastningen er så stor. Jeg ønsker ikke å hver dag gå hjem med dårlig samvittighet for alt jeg ikke fikk gjort den dagen. Jeg ønsker i alle fall ikke å ha på samvittigheten alle de skadene, sykdommene eller i verste fall dødsfallene som vil skje på grunn av at jeg ikke fikk tid til å gjøre den jobben som jeg er utdannet til.

Etter å ha jobbet i ulike avdelinger, erfarer jeg at det er på Kulatoppen utfordringen med bemanning er størst. Jeg var hjemme nå på juleferie, og tok da noen ekstravakter der. Det var da ikke vanskelig å forstå at fortvilelsen over situasjonen allerede er stor. Jeg møter sykepleiere som jobber utenom arbeidstidene for å få gjort det de skal. Jeg møter helsefagarbeidere som springer rundt med for mange arbeidsoppgaver, og som sitter med følelsen av at de ikke får tid til pasientene. Og kanskje viktigst av alt, jeg møter assistenter som jobber hardt og som virkelig gjør en innsats for å få alt til å gå rundt. Assistentene spiller en svært viktig rolle for både sykepleierne, helsefagarbeiderne, og sist men ikke minst pasientene. Med et litt mindre ansvarsområde, så er det disse som virkelig har tid til pasientene. Hvorfor skal det da være de som må lide når nye nedskjæringer skal gjøres?

Kortere vakter vil føre til at en må jobbe enda flere dager for å kunne fylle opp stillingsprosenten. Flere vakter betyr mer belastning på den enkelte, noe jeg er redd igjen vil føre til flere sykmeldinger. Jeanette Jensen nevner det selv i artikkelen i Fjordenes Tidende hva hun tror vil være resultatet av kortere vakter hos de ufaglærte: «fare for dårligere dokumentasjon og oppfølging av pasienter, økt sykefravær og videre rekruttering som mulige konsekvenser.»

Dette er kanskje det som gjør meg mest fortvilt i hele saken. Er det ikke dette en lenge har prøvd å jobbe for å forbedre?

Jeg har enda noen år før jeg er ferdig utdannet, og tanken på å flytte hjem er der fortsatt. Men da må noe endres slik at Vågsøy kommune kan være en plass der jeg ønsker å etablere meg og kommer til å trives.