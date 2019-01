Aldri har det vært søkt om så mye penger

Nyheter

Da søknadsfristen for spillemidler gikk ut 15. januar, var den samlede søknadssummen fra alle kommunene i fylket på 373 millioner kroner fordelt på 284 søknader. Tilsvarende tall for 2018 var 294 søknader og 237 millioner i søknadssum.

Førde har satt ny rekord som kommune med søknader om knappe 56 millioner kroner. De er i særklasse størst sammen med Vågsøy, som følger tett bak med søknader om drøyt 50 millioner kroner.

Samlet inn 45 millioner på ti dager Næringslivet i Vågsøy stiller opp, og tar ansvar for til sammen 45 millioner kroner til realisering av Nordfjordbadet.

Søknadssummen for våre tre andre lokale kommuner (cirkatall) er: Eid 22,3 millioner, Selje 2,6 millioner og Bremanger 1,1 millioner.

På tre år er søknadssummen i spillemidler til Sogn og Fjordane fordoblet. Samlet investeringsverdi for alle anleggene er cirka 1,5 milliarder kroner. Dette skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside.

I årets søkerbunke peker fylkeskommunen spesielt på etablering av nye fotballhaller, basseng, turnhaller og idrettshaller i hele fylket. Flere av kommunene som skal slå seg sammen, har fått godkjennelse for å etablere interkommunale anlegg som gir mer i tilskudd.

– Dette har vi i flere år oppfordret kommunene om å etablere anlegg på tvers av kommunegrensene, og nå får vi faktisk seks slike anlegg i fylket. Dette er høyt tall og viser ar kommunene har etablert samarbeid om flere store kostnadskrevende anlegg. Dette er smart for å opprettholde et stabilt driftsopplegg rundt anleggene, sier Atle Skrede, som er rådgiver for fysisk aktivitet og idrett i fylkeskommunen.

Fylkeskommunen skal behandle alle søknader innen 15. mars og sender disse til vurdering hos Kulturdepartementet som fordeler overskuddet av pengespillene til Norsk Tipping AS.

Innen 1. mai vil fylkeskommunen vite hvor mye penger fylkeskommunen får til fordeling i hovedutvalg for næring og kultur i starten av juni. Høy søknadssum, anleggsdekning og innbyggertall er kriterium som blir lagt til grunn for tildeling.