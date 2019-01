Har funne nye drivarar

Nyheter

Storm på Stad AS som driv Vestkapp, tek over drifta av Doktorgarden i Selje. Det melder Doktorgarden på sine Facebook-sider.

Det er Kristina L. Myrseth som driv Storm på Stad AS, og som no utvidar drifta.

– Det vi håpar er å finne nokon som kan drive med reiseliv i Doktorgarden, potensialet er der, sa Torkjell Djupedal til Fjordenes Tidende for under to veker sidan.

No har dei funne drivarar til årets sesong, og drivarane av Vestkapp opnar dørene 2. februar.

Slik vil dei auke turiststraumen Eit nytt bookingsystem, oppdatering av heimeside og ein digital lydguide er noko av det som skal gjere at fleire tek turen til klosterøya i sommar.

Gler seg over godt besøk – Det har vore mykje meir folk enn vi kunne forestilt oss, dagleg leiar Kristina L. Myrseth.

Les meir om planene til dei nye drivarane i tysdagsavisa av Fjordenes Tidende.