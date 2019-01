Tenåringsgutar mistenkte for nettsvindel

Nyheter

Det melder Fjordabladet.

– Her er det nokon som bruker talenta sine feil, sett frå vår ståstad. Dei har mykje datakompetanse, elles ville dei ikkje fått det til. Vi meiner at dei veit veldig godt kva dei driv med, seier regionlensmann Tormod Hvattum til avisa.

Saka dreier seg om at folk rundt om i heile landet er lurt til å betale for ei vare på nett som ikkje eksisterer. Spora peikar tilbake på datakyndige tenåringsgutar i Nordfjord.

Datautstyr og mobiltelefonar har blitt beslaglagde og undersøkte. Etterforskingsleiar i Nordfjord Lisbeth Engesæter fortel til Fjordabladet at til saman har politiet fått saker til ein verdi av mellom 30.000 kroner og 40.000 kroner.

Avisa skriv vidare at politiet kjenner identiteten til nokre involverte, og noko av det dei jobbar med no er å finne ut av kva roller dei enkelte har hatt i saka. Politiet ser ikkje vekk frå at det kan vere fleire som er involvert. Ungdomane er mellom 16 og 18 år.