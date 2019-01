Vil samle inn pengar til barneskulen

Nyheter

– Vi har i mange år samla inn pengar til Parkinsonforeininga, men no tar vi ein liten pause, og samlar inn til noko lokalt. Det første blir å samle inn pengar til FAU ved Skram skole. Eg ønskjer at elevane skal få eit endå betre uteområde. Kunstgrasbana treng nytt dekke i tilleg til andre ting, seier ho, og legg til:

– Grunnen til at det blei Skram skole er at det er min barndomsheim og eg synes ungane der fortener ei oppgradering av uteområdet. Eg har også fire barnebarn som går på skulen, så eg vil gjerne støtte på min måte, seier ho og håpar folk leverer ut masse lopper no på søndag.

Sjølve loppemarknaden blir arrangert 2. februar.

– Dette blir kjempekjekt. Eg håpar mange kjem!

Marit Otneim i styret i FAU er imponert og takknemleg.

– Det er jo fantastisk at Turid gjer dette! Ho er ei super dame som sprer mykje godt rundt seg. Vi blir rørt, glade og litt øsne. Dette er ein god start på å tene og samle inn pengar til å eit betre uteområde.