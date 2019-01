Ber om endring av regelverket for tryggare skuleveg

Nyheter

Dette gjer dei for å for å sikre trygg kvardag for elevar i vidaregåande skule med reiseveg under seks kilometer på trafikkfarleg og sterkt trafikkert riksveg.

Bakgrunna for saka er at bygdeutviklingslaget og foreldre til elevar på Haugen er uroa for ein trafikkfarleg skuleveg for barna.

Meiner skulevegen er trafikkfarleg Haugen Bygdeutviklingslag og foreldre til elevar i vidaregåande skule på Haugen har kontakta Eid kommune om den trafikkfarlege skulevegen.

Eid kommune skriv i eit brev til fylkesutvalet og fellesnemnda at det for grunnskuleelevar er det opna for å gjere ei skjønnsmessig vurdering om rett til skuleskyss også for elevar som bur nærare enn grensa – dersom skulevegen er trafikkfarleg. Det er derimot ikkje opna for å gjere ei slik vurdering for elevar i vidaregåande skule.

Dei peiker vidare på at dette i Eid særleg råkar elevar busett på Haugen, som ligg fem-seks kilometer vest for Nordfjordeid sentrum langs Rv15.

Det er gang- og sykkelveg på det meste av strekninga, men på ei strekning på ca 800 meter er det ingen alternativ for gåande og syklande. Trafikken på strekninga er stor (ÅDT på om lag 3.700), med særskilt stor trafikk i tida før og etter skule og arbeid. Det er også mykje tungtrafikk på strekninga, sidan vegen er del av stamnettet for godstransport mellom Måløy og Otta/E6, samt tilførselsveg inn mot E39.

– Vi finn det vanskeleg å kunne forsvare at ungdom i aldersgruppa 15-19 år skal bli sendt ut til fots eller sykkel på denne strekninga - ei strekning der sjølv ikkje vaksne folk som skal gjere arbeid langs vegen har lov å gjere det utan følgjebil eller lysregulering, skriv Eid-ordførar Alfred Bjørlo og kommunalsjef for oppvekst Harlad Sivertsen i brevet.

Dei meiner den varige løysinga på saka er utbygging av gang- og sykkelveg på dei manglande 800 meterane av Rv15.

Det er ei sak Eid kommune gjentekne gonger har spelt inn til Statens Vegvesen i samband med handlingsplanar for riksvegnettet.

– I mellomtida meiner vi det er nødvendig å sjå på andre løysingar, for å setje ungdom og trafikktryggleik i sentrum. Vi vil be Fylkesutvalet og/eller fellesnemnda ta saka opp til drøfting, og ser i alle fall tre konkrete tiltak som kan setjast inn; Vende seg til statlege styresmakter med krav om at same regelverk i Opplæringslova om rett til skuleskyss ved farleg skuleveg for elevar i vidaregåande skule som det er for grunnskuleelevar, gi opning for ei slik skjønnsvurdering i Sogn og Fjordane sitt skyssreglement for vidaregåande skule - ut over minimumskrava i Opplæringslova. Vi syner til at dette nyleg er gjort av Telemark fylkeskommune eller gå i dialog med Statens Vegvesen om strakstiltak på strekninga Rv15 Eid-Haugen for å sikre trygg skuleveg - til dømes forsert utbygging av gang- og sykkelveg, følgjebil på same måte som ved vegarbeid på strekninga.