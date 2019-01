Stakk av med pris for godt lederskap

Nyheter

– Hun er en person som utviser et brennende engasjement, hun har godt humør og stor arbeidsglede, sier regionsjef Camilla Viddal om Rita Karin Nyland som driver butikken i Eid.

Norges største parfymerikjede kåret nylig sine beste daglige ledere blant de 217 VITA og VITA Exclusive butikkene på sitt årlige VITA Awards.

– Hun stiller høye krav til både seg selv og sine medarbeidere i forhold til at butikken til hver tid skal være strøken og at de som team skal oppnå gode resultater. Hun jobber fokusert og målrettet og har en svært klar og tydelig standard for servicenivået. Den flotte innsatsen har gitt svært gode resultater i 2018, sier Viddal videre om Nyland.

I forbindelse med VITA og VITA Exclusive kjedens faglige samling i februar, hvor franchisetakere samles for motivasjon og faglig påfyll, gikk VITA Awards av stabelen lørdag kveld. Tilstedet var ca 350 deltagere fordelt på franchisetakere, leverandører og gjester, med «Tre raske menn» som konferansierer til å lede arrangementet.

Kriteriene for å bli Årets daglig leder er mange, og noe av det de 217 butikklederne blir evaluert ut i fra er budsjettoppnåelse, omsetningsutvikling, gjennomføring av kampanjer og konseptet, servicegrad og kundebehandling. Det kåres det én vinner blant de daglige lederne i hver region. Regions vinnerne er med å kjempe om den gjeveste prisen som «Årets butikkleder».