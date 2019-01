Mista kontrollen og kolliderte på glatta

Nyheter

Like over midnatt, natt til tysdag, fekk politiet melding om at ein personbil hadde hamna utfor vegen på Rv 15 i Almenning i Vågsøy.

Føraren i 20-åra var åleine i bilen, opplyser Vest Politidistrikt. Naudetatane rykte ut, og mannen, som melde om ein del smerter, fekk tilsyn av helsepersonell.

Det vart ein god del materielle skader på bilen som vart ståande utfor vegen.

Politiet opplyser at det var svært glatt i området og at det ikkje var andre bilar involvert i ulukka.

Tysdag morgon melder politiet at bilen er henta av bergingsbil og at vegen er opeen for fri ferdsel.

Det er ikkje mistanke om rus.