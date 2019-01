Vegen skal vere rydda og open igjen

Nyheter

Tysdag kveld var det eit sant kaos i bakkane opp til Oldeidetunnelen på Fv 616 i Bremanger. Snøen skapte problem for fire vogntog som vart ståande faste.

Lensmann i Bremanger Espen Gulliksen er svært kritisk til mangelfull brøyting på denne utfordrande vegstrekninga denne veka.

- Kapasiteten er for dårleg når det kjem så mykje snø som det har gjort siste dagane, sa Gulliksen tysdag kveld.

Han vil ikkje nødvendigvis kritisere dei som brøyter, men dei som har ansvaret for kapasiteten og beredskapen. Vegen mellom Oldeide nord for Oldeidetunnelen og ned til Dalevatnet på sørsida av tunnelen er ei stor utfordring på vinterstid når det er snø og glatt.

Både måndag og tysdag kveld skapte snøen problem for fleire vogntog som vart ståande faste.

Like over midnatt, natt til tysdag, så opplyste lensmann Espen Gulliksen at dei fire vogntoga som hadde problem tysdag kveld hadde fått hjelp av bergingsbil, og at vegen då var rydda og det igjen var fri ferdsel.

Verken Statens vegvesen eller Vest Politidistrikt har meldt at vegen er opna igjen, men etter det Fjordenes Tudende forstår så er det fri ferdsel på Fv 616 mellom Hauge og Oldeide onsdag morgon.