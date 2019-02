Nyheter

Prosjektrådmann Åslaug Krogsæter i Stad kommune orienterte i det felles kommunestyremøtet for Eid og Selje at ein no har tilsett ytterlegare tre einingsleiarar.

Desse er Tore Nyhammer Taklo (eigedom), Hans Peter Eidseflot (kommunalteknikk) og Bodil Førde (NAV Eid og Selje).