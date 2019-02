Vart tatt imot på Slottet

Nyheter

Tildelinga av skjedde under premieren til Opera Nordfjord si 20-årsjubileumsfeiring, La Bohème, til stormande jubel frå ein fullsett sal og med heile opera-ensemblet på scena.

Kari og Michael fekk Kongens Fortjenstmedalje for 30 års innsats for kulturlivet i Eid, Nordfjord og Sogn og Fjordane, og for å ha skapt og realisert draumen om ein eigen opera og eit eige operahus i Nordfjordeid, står det i pressemeldinga frå Eid kommune.

Medaljen vart overrekt av ordførar i Eid, Alfred Bjørlo, med ordførarar/representantar for alle dei andre kommunane i Nordfjord til stades. Ordførar Alfred Bjørlo sa i samband med overrekkinga mellom anna dette:

– Kjære Kari og Michael. De har lagt ned ein innsats for song- og musikklivet i Nordfjord og Sogn og Fjordane heilt utan sidestykke. Det er dykkar forteneste at Opera Nordfjord fyller tjue år i år. Kompetansen dykkar, kreativiteten dykkar og evna til å bygge nettverk har sett Opera Nordfjord på kartet og blitt ein synlig del av operafamilien i Norge - der ingen skulle tru at opera kunne bu. De kunne ha gjort stor karriere kvar for dykk, i USA eller kvar som helst i verda elles. Men de har valt å bruke kreftene og gløden dykkar for musikk her i Nordfjord. Med ei formidlingsevne som har trylla fram nye unge musikk-krefter i mangfald. De har inspirert og imponert mange. Ikkje berre innan song- og musikkmiljøet her i vår region, men også i fagmiljø langt utover Norges grenser. Vi som står her i dag har enorm respekt for det arbeidet de har lagt ned og framleis legg ned, og enno skal legge ned i mange, mange år til. De er samfunnsbyggjarar av beste merke. Vi vil markere 20-årsjubileet til Opera Nordfjord med å gje dykk ein heilt spesiell heider her i kveld - ein heider som ikkje kjem mange til del. Kari og Michael: Eg har æra og gleda - på vegne av heile Eid, heile Nordfjord, heile Sogn og Fjordane og alle operavenner elles - å overrekke dykk begge Kongens Fortenestemedalje.