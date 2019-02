Vekstselskap vil ha fleire med

Nyheter

Eigarane er per i dag Selje Næringsforening, Eid Elektro AS, Stadlandet bedriftsforening og Norgesvinduet Bjørlo som eig 25 prosent kvar. No ønsker ein å utvide med fleire, og har derfor teikningsperiode fram til 25. mars. Ei ny generalforsamling for å velje nytt styre blir den 10. april.

– Vi har vore mannsdominert i Stad Vekst. Vi ønsker oss kvinner både i styret og som investorar i selskapet, sa Olav Hjelle.

I møtet fekk dei over 60 deltakarane informasjon om mellom anna næringsfond med prosjektkoordinator i Stad 2020, Kristine Dahl. Det var også informasjon om aktuelle støtteordningar for bedrifter og Fjordane virtuelle campus.