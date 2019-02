Husplanane blir stoppa av jordvern

Nyheter

– Eg er oppvaksen i Refvik og eg og sambuaren min vil etablere oss her, og eg vil drive med litt sau i tillegg til jobben min som styrmann. Men no er eg så oppgitt at eg får lyst å flytte vekk frå Vågsøy, seier Martin Refvik.

Saman med sambuar Lovise Johnsen drøymer han om å bygge på ei tomt på garden i Refvik.