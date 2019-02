Fylkesmannen godtek ikkje utviding

Nyheter

Det skriv NRK Sogn og Fjordane.

Fylkesmannen ber kommunen endre planen for området, der ein ber kommunen ta stilling til kor i Vågsøy ein vil satse på handel og trafikktryggleik. Statens vegvesen godtek heller ikkje planen, med årsak i at ein ønsker avkøyringsfelt frå rv 15, og trafikktryggingstiltak for mjuke trafikantar. Planen for kjøpesenteret er også i strid med statlege retningslinjer, ifølgje NRK.

Som Fjordenes Tidende nyleg omtalte, så sa fylkesutvalet ja til utvidinga av kjøpesenteret:

Har fått ja til storsenterutbygging Fylkesrådmannen innstilte på nei til utvidelse av Måløy Stormarked i utkastet til detaljreguleringsplan. Men fylkesutvalget ville det annerledes.

– Det vil ta tid å få gjennomført ei utbygging. Vegvesenet vil ha betre kryss, men det er heilt urealistisk at vi som enkeltaktør skal betale eit heilt nytt vegkryss, seier Per Gunnar Frantzen i Måløy Stormarked til NRK.

– Eg synest at det er vanskeleg å utvikle eit handelstilbod i Vågsøy kommune, politikarane er for, men det er mykje lovar og regler. Det kjennest som at enkelte jobbar mot oss, seier Frantzen, seier han vidare.