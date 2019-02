Nå er han endelig på vei tilbake etter skademarerittet

Nyheter

Det er eurosport.no som skriver dette.

– Jeg er innstilt på å komme sterkere tilbake enn noen gang. Jeg har aldri hatt mer muskler, bedre kondis eller følt meg sterkere enn nå. Når jeg kommer tilbake så skal motspillerne få kjenne på frustrasjonen som har bygget seg opp gjennom dette året, smiler Kupen.

Angrepsspilleren fra Venøy i Selje meldte overgang fra Florø til eliteserien og Bodø/Glimt etter 14 mål på 23 kamper i OBOS-ligaen 2017.

Men bare noen uker før fjorårets seriestart ble han korsbåndskadet. Skaden leget seg heller ikke som normalt, og dermed måtte det et nytt inngrep til.

Sesongen kan være over før den har begynt Bodø/Glimt frykter at Endre Kupen har pådratt seg en alvorlig korsbåndsskade. Uhellet skjedde på trening på Aspmyra lørdag.

– Det har vært et tungt og kjedelig år. Jeg vet ikke hvor mange timer det har blitt i gymmen. Alternativ trening med dørgende kjedelige øvelser. Flere øvelser får deg til å tenke "hva er vitsen", men så viser det seg å hjelpe, sier Kupen videre til eurosport.no.

Nå er han tilbake på treningsfeltet med resten av laget:

– Jeg trener én til to øvelser med laget hver dag. Det er bestemt at jeg skal spille 15 minutter i generalprøven vår mot Tromsø. Også har jeg et mål om å være med i kamptroppen i serieåpningen mot Rosenborg, sier spissen om hjemmemøtet med trønderne 31. mars.