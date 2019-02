Nyheter

– Havet er viktig for norsk økonomi, og vil være en sentral kilde til verdiskaping og arbeidsplasser for Norge i fremtiden. Den voksende verdensbefolkningen har behov for nye jobber, nok og riktig mat, medisiner og rent miljø. Mange av disse behovene dekkes gjennom bærekraftig bruk av havet, og Norge har allerede flere verdensledende aktører, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I 2017 la regjeringen frem en egen havstrategi og en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken, der målet var at Norge skal være en ledende havnasjon. Havet og havnæringene (maritimt, olje, sjømat) er svært viktig for norsk økonomi og fremtidige arbeidsplasser.

– Norge er en av verdens største sjømatnasjoner, og det ligger enorme muligheter i havet. Vi må utnytte våre fortrinn, slik at vi kan skape flere blå jobber. Ny teknologi og nye løsninger krever at vi hele tiden er i forkant av utviklingen. Derfor vil vi i løpet av våren legge frem ny havpolitikk, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Regjeringen skal bruke våren 2019 for å gjennomgå havpolitikken på ny, for å se om vi går i riktig retning og vurdere hvor vi ønsker å være i fremtiden.

– Før sommeren 2019 vil vi lage en oppdatert havstrategi, som bygger videre på havsatsingen som allerede er påbegynt, og som staker ut kursen videre, sier Røe Isaksen.