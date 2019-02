Departementet vil ha innsyn i rekneskapen

Nyheter

– Forsvarsdepartementet kan krevje innsyn i rekneskapen for tildelte midlar for å kontrollere at midlane blir nytta etter føresetnadene. Vi vil no be om full rapport for dei tildelte midlane, skriv statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet i ein e-post til NRK.

Etter ei bekymringsmelding frå Vågsøy kommune er Stiftelsestilsynet i gong med å undersøke om Måløyraidsenteret driv økonomisk forsvarleg.

– Vi har fått eit brev frå Stiftelsestilsynet med nokre spørsmål. Dei spørsmåla svarte vi på innan tidsfristen og etter det har vi ikkje fått nokon reaksjon frå tilsynet, sa styreleiar i Måløyraidsenteret, Helge Hjelle til Fjordenes Tidende.

Dagleg leiar ved senteret vart sagt opp i januar.

– Styret sa opp senterleiaren fordi vi på noverande tidspunkt manglar midlar til å løne ein person i hundre prosent stilling, uttalte Helge Hjelle, styreleiar ved Måløyraidsenteret til Fjordenes Tidende.

NRK spør statssekretæren om det kan vere aktuelt for Forsvarsdepartementet å trekke tilbake økonomisk støtte eller stoppa vidare økonomisk støtte til Måløyraidsenteret «dersom det viser seg at dei tildelte midlane til senteret ikkje er brukt slik dei skal».



– Vi vil vente på Lotteri- og stiftingstilsynet si vurdering av saka. Forsvarsdepartementet kan etablere innkrevjingsrutinar som sikrar tilbakebetaling dersom tilhøva i saka skulle tilseie det, skriv statssekretæren på e-post til NRK.