Endå eit ras på fylkesvegen

Ein stein på rundt 100 kilo hadde rasa ned i vegbana torsdag morgon på Fv 618 i Sørpollen mellom Almenningsfjellet og Flatraket.

Det var forbipasserande som såg steinen og som melde ifrå til politiet klokka 06.41 torsdag morgon.

Politibetjent ved Vågsøy Lensmannskontor, Stian Lauritzen, seier til Fjordenes Tidende at det ikkje er meldt om skade på bilar eller personar.

Statens vegvesen er informert om raset, og operatør er på veg ut for å rydde opp.

Lauritzen seier at steinen låg på sida av vegbana, og at den ikkje var til stort hinder for trafikken.

Det har vore mange ras i dette trafikkerte området. Sist var i midten av desember då fleire steinar rasa i vegbana. Då var vegen stengd lenge, og det var geolog på staden.

Dei vurderte området for sikkert og opna vegen etter at den var rydda for stein.