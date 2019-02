Nyheter

– Vi må prøve å gjere det beste ut av dei vegane som er her. Dei som bestiller transport kan bistå med å opplyse transportørar om at dei ikkje treng å køyre på dei verste vegane på dei verste dagane. Dei kan også gi beskjed om at det er vanskelege forhold, i tillegg til at vegane er smale og at vintervegane er vanskelege, seier prosjektleiar Lars Karlsen i Statens vegvesen.

Vogntog som står fast og sperrar veg og trafikk har også i det nye året vore eit stort problem for trafikken i Bremanger.