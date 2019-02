Nyheter

– Om jeg stemmer for å gå inn med 510.000 i aksjekapital nå, må jeg ha pålitelige tall for drift og investering for å gå videre. (...) Vi har store utfordringer i mange sektorer i denne kommunen, så dette kan virke som en forhastet investering å sette i gang nå, sa Dag Almenning i oppvekst- og kulturutvalget.

Utvalgsleder Olav Horn problematiserte at om ikke tippemidlene er uvanlig raskt ute, så kan det bli press på kommunen til å forskottere summen ut i fra et svært magert budsjett.