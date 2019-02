Vil løfte reiselivet med ny båtrute på fjorden

Nyheter

Det vart vist til at Nordfjorden har eit potensial som ikkje er utnytta, og at mulighetane er like store i Nordfjorden som i andre fjordar som har gjort mykje innan reiseliv på dette området.

Samstundes vart det i møte peika på at dersom dette skal vere gjennomførbart, må Nordfjord stå saman og løfte i fellesskap både når det gjeld finansiering og entusiasme.

– Dette kan også koplast til eit berekraftig reiseliv, og løysingar inn mot nullutsleppssamfunnet, heiter det i møteboka frå Nordfjordrådet sitt møte.

Innspelet skal følgast opp i eit seinare rådsmøte.