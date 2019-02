Har slått seg saman og nominert toppkandidat

Nyheter

– Stad KrF ynskjer å vere eit relevant parti som vil bidra til ei positiv utvikling av Stad kommune. Vi ynskjer at kommunen skal vere ein trygg kommune å bu i for alle, seier nyvald leiar i Stad KrF, Stein Robert Osdal i ei pressemelding.

Partiet hadde sitt første årsmøte måndag denne veka på Nordfjordeid fekk laget besøk av stortingsrepresentant Geir Toskedal, som løfta visjonane for partiet og beskreiv tydeleg kor viktig rolle partiet har i norsk politikk, ifølgje Osdal.

Styret i Stad KrF består i tilegg til Osdal av Lars Helge Lillebø Hopland (Eid), Sissel Helen Ommedal (Eid), Jessica Haaland (Selje), William Dalsbø (Selje), Petter Bakke (Eid), Hildegunn Vederhus (Selje). Dei tre sistnemnde er valt for eitt år, og dei resterande for to år. Raymond Edvart Myren (Selje) er første vara, valt for eitt år.

Ordførarnominasjon

– Styret vil raskt sette seg ned å planlegge årets valkamp der målsettinga er høgast mogeleg oppslutning og at KrF skal vere eit relevant parti for alle, seier Osdal.

Partiet skal ha nominasjonsmøte og nemnda føreslår Ronald Dalsbø som ordførarkandidat for kommunevalet 2019. Han er 50 år, gift med Hjørdis, tre søner og bur på Leikanger på Stadlandet.

Har vore lokallagsleiar i Selje KrF i to periodar. Har vore vara til kommunestyret, og leiar i kontrollutvalet i Selje kommune. Han arbeider i dag som kranførar offshore, men har elles ein allsidig yrkeserfaring. Har arbeidd offshore «world wide» dei siste 13 åra. Har i tillegg vore på fiskeri, mjølkebonde på Stadlandet i 11 år, buss- og lastebilsjåfør, og arbeidde med elektronikk i tidleg yrkeskarriere.

Han er engasjert i lokalssamfunnet gjennom sitt arbeid i Filadelfia (pinsekyrkjelyden) på Stadlandet og har eit hjarte i musikken.

Delte ut æresmedlemsskap

På møtet måndag vart det også utdelt to æresmedlemsskap i KrF. Kåre Nils Os vart utnemnt som æresmedlem etter å ha vore over 16 år i kommunestyre, formannskap, diverse utval og jamvel varaordførar ei tid. I Sogeskrift for Eid 2014 er han omtalt som «ein mangeårig og sentral person for partiet». Han har vore ein god lokalpolitikar med svært godt renommé, og har vore vara i styret heilt fram til årsmøtet.

Kåre Elling Folkestad vart også utnemnt som æresmedlem. Han har mellom anna vore leiar i lokallaget i fem år, og ikkje minst kasserar i over 40 år. Han har gjort eit godt og grundig arbeid for lokallaget, og vore godt førebudd til oppgåvene sine både i arbeid i lokallaget og i kommunale nemnder, mellom anna som leiar av administrasjonsutvalet.

– Desse to må seiast å ha vore bærebjelkar i Eid KrF frå dei engasjerte seg i lokallaget på høvesvis 60- og 70-talet, og er framleis gode å ha med som mentorar og rådgjevarar, heiter det i pressemeldinga.