På tur med hest og slede i et vinterkledd Kvalheim

Vågs­øy: Dis­se to vin­ter­bil­de­ne fra tid­lig/midt på 1930-tal­let er tatt på Kval­heim. Bil­det over er tatt sam­ti­dig med det and­re. I sle­den her ser vi bak f.v. Ma­ria Kval­heim («Melke­hau­gen») og Rei­dun Myhre. For­an sit­ter Gabriel Kval­heim og kona Ma­rie Kval­heim med en ikke navn­gitt baby på fan­get. Hjal­mar og Rag­na Kval­heim står bak sam­men med Aman­da Myhre (t.h.). De to gut­te­ne som står for­an på sle­den og hol­der i tøm­me­ne er Jon Haugen og Gun­nar Myhre. Jon og Maria var barna til Hjalmar og Ragna.

Vågs­øy: Pa­ret som er ute og kjø­rer med hest og sle­de på bil­det til venstre er Hen­rik og Aman­da Myhre, med bar­na Gun­nar og Rei­dun bak.