Vil opne Via Ferrata neste sommar

– Det blir eit ikon for heile regionen. Det er ikkje berre Via Ferrata, men det er Hornelen som er attraksjonen. Det vil også gi alle moglegheiter for vidareutvikling. Det ligg mykje historie rundt, og ein har nærleik til andre attraksjonar som Vingen, Tongane, Refvik, til oss, Måløy og Florø, seier Jan Fredrik Fosse til Fjordenes Tidende.

Totalt skal det investerast for 6,5 millionar kroner for å få på plass Via Ferrata, parkering – og sanitæranlegg ved foten av det 860 meter høge fjellet Hornelen i Bremanger.