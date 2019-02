Blir del av heilt ny senterkjede

Nyheter

Olav Thon Eiendomsselskap ASA og LL Holding inngjekk fredag ein intensjonsavtale om å avvikle det felles eigde selskapet LOT Eiendom AS der kvar av partane eig 50 prosent.

Det er lagt til grunn følgande fordeling av selskapet sine eierandelar i dei ulike kjøpesenterselskapa:

Olav Thon Eiendomsselskap overtar eigarandel på 50 prosent i Amfi Orkanger og Oti-senteret i Orkanger.

LL Holding overtar eigarandel på 50 prosent i Amfi Førde, 67 prosent i Amfi Svolvær, 100 prosent i Amfi Ørsta, 25 prosent i Amfi Nordfjord og 50 prosent i Dombås Senter.

Senterleiar ved Amfi Nordfjord, Gro Gjerdevik, er spent på endringane.

- Vi har gjennom dei siste åra hatt eit godt og fruktbart samarbeid med med AMFI Og Olav Thon gruppen.

Når vi no går inn i LL Holding ser vi med spenning fram til å vere med på å skape ein ny kjøpesenterkjede. Saman med oss har vi sentera i Ørsta og Førde noko som vi ser på som svært positivt. LL Holding kjenner godt forutsetningane for å drive kjøpesenter på små tettstadar. Lars Løseth grunnla AMFI-kjeda og har sitt hovudsete i Surnadal. Lars sit også i styret for Moengården Vest AS, og er godt kjent på Nordfjordeid.

Endeleg avtale skal truleg gjennomførast i 2. kvartal 2019.