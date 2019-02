Vil investere i ny simulatorpakke for oppdrettsnæringa

Nyheter

– Vi jobbar med for å få kjøpt inn ein programpakke til simulatoren vår for oppdrettsnæringa. Dette har ikkje eksistert tidlegare, og teknologien gir oss nye moglegheiter, seier prosjektleiar for akvakultur, Mona Bakke Svarstad.

Målet er at ein slik programpakke skal styrke den tekniske kompetansen til elevane.