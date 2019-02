Meiner Kinn må rigge seg for kampen om arbeidskrafta

Nyheter

– Det tilbakevendande temaet for oss er rekruttering. Det handlar om kor og korleis vi skal skaffe oss framtidig arbeidskraft, for det er allereie, og det kjem til å bli ein kamp om arbeidskraft i framtida, seier Myklebust, som leiar gruppa som består av dei politisk valde medlemmane Linda Vika-Svärd frå Vågsøy og Anders Ole Sunnarvik frå Flora, samt dei tillitsvalde i kommunane.

– Vi må bygge bustadar

Fjordenes Tidende har tidlegare skrive om Måløy-verksemda Sætren AS, som i lengre tid har søkt etter folk med rett kompetanse. Dei meiner jobb til to og gjennomgangsbustadar er noko som kunne hjelpt på rekrutteringssituasjonen. Dette er tema som også har stått sentralt for gruppa som jobbar med arbeidsgjevarpolitikk for Kinn kommune.