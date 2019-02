Stor interesse for desentralisert sjukepleiarutdanning

Nyheter

Nordfjordkommunane byrja i 2017 å arbeide for ei desentralisert, deltids sjukepleiarutdanning, og i oktober 2018 gjorde Høgskulen Vestlandet vedtak om eit utdanningsopplegg i Nordfjord frå hausten 2019, heiter det i ei pressemelding frå Eid kommune.

Interesserte studentar kjem frå alle dei sju kommunane.

Desentralisert sjukepleie er eit studium for dei som er tilsette i ein kommune eller helseføretak, og som ønskjer å utdanne seg til sjukepleiar. Studiet er lagt opp i nært samarbeid med kommunar og helseføretak. Det er avsett 74 studieplasser for Hordaland, 12 (til 15) plasser for Nordfjord og 12 plasser for Haugalandet og omegn. Erfaringsmessig vert 80 prosent av studentane verande i kommunane etter bindingstida. Høgskulen har i desse dagar tjue års erfaring med desentralisert utdanning, og har til saman utdanna ca. 500 sjukepleiarar.

Fredag den 15. februar hadde leiarar i helse- og omsorgstenestene i nordfjordkommunane møte med fagseksjonsleiar for desentralisert utdanning, Høgskulen Vestlandet, Terje Årsvoll Olsen.

Årsvoll Olsen møtte også fjorten av dei ca 40 personane/tilsette som er interesserte i å starte på sjukepleiarstudiet.

Utdanninga går over fire år. Nordfjordkommunane er no inne i ein prosess med søknader, intervju og utvelging av kandidatar til utdanninga. Opptakskrava er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Ein stor del av praksisen og teoriundervisninga vil gå føre seg lokalt i Nordfjord eller på Nordfjordeid, men studentane må også førebu seg på nokre vekesamlingar med teori i Bergen, og noko praksis (kirurgi) må gjennomførast i Bergen eller Førde. Ein del av undervisninga vert nettbasert.

Nordfjord sjukehus/NPS har vore med i oppstartprosessen, og vil leggje godt til rette for praksisplassar i sine avdelingar.

Høgskulen Vestlandet lyser no ut ei 20 prosent stilling som koordinator og leiar for det desentraliserte opplegget i Nordfjord. Søknadsfristen til kommunane er 01.03.19. Kommunane skal velje ut studentane, og Høgskulen sikrar opptakskrava. Søknadsfristen til Høgskulen er 15. 03.19.