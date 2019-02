Vil bygge åtte leilegheiter i sjøkanten

Nyheter

– Det er bra interesse for prosjektet. Det kan bli åtte leilegheiter i to bygg. Eit bygg med seks og eit med to. Eg reknar prosjektet som så godt at vi har satsa på dette, sjølv om vi ikkje har starta salet, seier dagleg leiar Heming Drage i Dragebygg om det nye prosjektet på Leikanger.

Det er hektiske dagar for entreprenøren – som i tillegg til å skulle fullføre utviding av Stad hotell på Leikanger, og Solvang næringspark i Deknepollen i løpet av 2019, også jobbar med leilegheitsbygg både på Stadlandet og i Selje.