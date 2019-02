Vil gi 500.000 til ressurssenter

Nyheter

Det blir vist til at under utarbeiding av ein reiselivssstrategi i regi av Stad 2020, samt at Selje blir vertskapskommune for Stad skipstunnel, må det påreknast større investeringsbehov som følgje av ei auka satsing på reise- og næringsliv, fortrinnsvis i form av utøving av rolla som samfunnsutviklar.

Får støtte frå naboane i sør Formannskapet i Bremanger diskuterte støtte til Måløy Marine Ressurssenter (MMR) i møtet sitt i dag og vedtok å støtte senteret med 1 million kroner.

Kommunen sine primære oppgåver overfor næringslivet er å levere gode basistenester, og vere ein aktiv tilretteleggar for næringsutvikling i form av ei god førstelinjeteneste, planmynde og tilretteleggar. Stiftinga MRR skal ikkje løyse primære kommunale oppgåver, men levere tenester tenester til næringslivet, heiter det i saksutgreiinga. Formannskapet i Selje skal behandle saka onsdag.