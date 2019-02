Her er teknisk etat i 1993

Nyheter

► Vågs­øy: Det­te er de an­sat­te i ad­mi­nist­ra­sjo­nen i tek­nisk etat i Vågs­øy kom­mu­ne høs­ten 1993. For­an f.v. Ben­te Ness, som var av­de­lings­le­der for opp­må­lings­av­de­lin­ga, opp­må­lings­in­gen­iør Liv Ni­gards­øy og Arn­hild Tur­øy, som var av­de­lings­le­der for kon­tor­av­de­lin­ga.

Bak f.v. an­svar­lig for drifts- og an­leggs­av­de­lin­ga Ar­vid Oks­ho­len, an­svar­lig for byg­ge­saks­kon­troll Fro­de Welt­zi­en, are­al­plan­leg­ger Jan­ne Midt­bø, kon­tor­as­si­stent Hei­di Refvik, av­de­lings­le­der i byg­nings­av­de­lin­ga Hel­ge Hjel­le og tek­nisk plan­leg­ger Ei­nar Hes­se­vik. Ba­kerst står etats­le­de­ren, tek­nisk sjef Asle Fla­tin. Tek­nisk etat i Vågs­øy had­de i 1993 et drifts­bud­sjett på 16,9 mil­li­o­ner kro­ner. Av dis­se gikk cir­ka 8 mil­li­o­ner til lønn og so­si­a­le ut­gif­ter til de 34 an­sat­te, inkl. de 10 i ad­mi­nist­ra­sjo­nen. Cir­ka 3 mil­li­o­ner gikk til ved­li­ke­hold og 500.000 til utstyr. De had­de an­sva­ret for 72,8 km kom­mu­nal vei, 45 km vann­led­ning, 45 km av­løps­led­ning, 4 kom­mu­na­le vann­verk og 4 klo­akk­pum­pe­sta­sjo­ner. De had­de 1.324 abon­nen­ter på vann­for­sy­ning. 1.151 på av­løp og 1.892 på fei­ing. På re­no­va­sjon var det 1.840 søp­pel­sta­tiv (tall for 1992). For 1993 var det satt av 19 mil­li­o­ner kro­ner til ny­bygg/in­ves­te­rin­ger.